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Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля

Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента

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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля“ № 1534-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июня 2021 года», — сказано в сообщении.

Цель закона. Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Что изменится. Закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ей право удерживать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Ранее Глава государства отмечал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дорогах — разбиваются даже вновь построенные трассы.

Поэтому он отметил важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне гружеными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.

Штрафы. За перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 000 грн. Для международных перевозок — 34 000 грн. За превышение габаритно-весовых нормативов от 5% до 30% штраф варьируется от 8 500 грн до 51 000 грн.

По материалам Finance.UA
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