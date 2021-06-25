Как не попасть на аферистов при поиске работы за рубежом

Сегодня многие люди интересуются возможностью трудоустроиться за рубежом. В этом им активно помогают компании, занимающиеся посредничеством в трудоустройстве за границей. Вместе с тем случается, что на этой почве граждан обманывают мошенники и вернуть уплаченные деньги практически невозможно.

Об этом сообщается на сайте Координационного центра бесплатной правовой помощи.

Однако это не означает, что трудоустройство за рубежом само по себе является рискованным делом. Риск возникает, как и где бы то ни было, лишь при нарушении определенных правил. Поэтому важно, чтобы человек, желающий работать за границей, был осведомлен об услугах, которые предоставляют посредники.

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Кто такие посредники? Согласно законодательству, субъект хозяйствования, который предоставляет услуги по посредничеству в трудоустройстве, – это зарегистрированное в установленном законом порядке юрлицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также физлицо – предприниматель, предоставляющие услуги по посредничеству в трудоустройстве в Украине и/или за рубежом в соответствии с законодательством.

У посредников должна быть лицензия. Первое, на что нужно обратить внимание во время визита в офис посредника, – есть ли у него лицензия на осуществление вышеназванной хозяйственной деятельности, поскольку без нее его услуги являются незаконными и не создают никаких юридических последствий. Также поинтересуйтесь относительно даты и номера приказа о выдаче лицензии. Уместным также будет осуществить проверку ее наличия на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.

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Вы имеете право получить для ознакомления договоры посредника с его иностранными партнерами (работодателями) на понятном для вас языке.

Если у вас все же возникают сомнения относительно честности и профессиональной порядочности посредника, советуем получить больше информации относительно последствий его деятельности из первоисточников – от бывших его клиентов. Данные такого типа возможно найти на интернет-сайтах, которые касаются работы за рубежом, социальных сетях. Уместным в данной ситуации будет выйти на прямую связь с лицами, которые трудоустраивались в иностранных государствах благодаря потенциальному посреднику и получить ответы на интересующие вас вопросы.

Об оплате. Выполнение договора между посредником и лицом о предоставлении посреднических услуг в трудоустройстве за рубежом оформляется актом об оказании услуг, который подписывается обеими сторонами. Важно знать, что посредник не имеет права получать от лиц, которым предоставлены такие услуги, плату до подписания акта оказанных услуг.

То есть нарушением является ситуация, когда посредник заявляет требование к клиенту предварительно оплатить его услуги.

Также еще одной особой чертой злоумышленников является то, что они не фиксируют свое внимание на профессиональных данных потенциального работника за рубежом, ведь у них нет цели обеспечить клиента работой, а только получить финансовую выгоду.