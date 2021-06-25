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Visa покупает компанию открытого банкинга за 1,8 млрд евро

Visa покупает компанию открытого банкинга за 1,8 млрд евро

Американская компания Visa подписала соглашение о покупке шведского финтех-стартапа Tink за 1,8 млрд евро ($2,1 млрд).

Visa рассчитывает с помощью Tink ускорить внедрение открытого банковского обслуживания в Европе.

Благодаря объединению сети Visa и открытых банковских возможностей Tink будет обеспечена большая ценность для европейских потребителей и предприятий при помощи индивидуальных инструментов управления финансами.

«Visa стремится сделать все возможное, чтобы способствовать инновациям и расширять возможности потребителей на поддержку открытых банковских целей Европы», – отметил в заявлении генеральный директор Visa Аль Келли.

После совершения сделки, которая состоится после одобрения регуляторов, Tink сохранит бренд, команду и руководство, а штаб-квартира останется в Стокгольме.

Visa ожидает, что разработки Tink по предотвращению мошенничества с API-интерфейсами помогут создать безопасную платформу для частных клиентов и компаний.

При этом Visa отмечает, что покупка Tink не повлияет на программу обратного выкупа акций или дивидендную политику компании.

“Когда мы рассматривали предложение Visa, стало понятно, что у нас есть общая миссия – объединить финансовый мир и ускорить рост и внедрение цифровых финансовых услуг», – подчеркнули основатели Tink, шведские предприниматели Даниэль Кьеллен и Фредрик Гедберг.

О покупке Tink было объявлено после того, как в январе 2021 года у Visa сорвалась покупка американского финтех-стартапа Plaid за $5,3 млрд, который тоже работает в сфере открытого банкинга. Минюст США утверждал, что сделка могла позволить Visa сформировать монополию на рынке электронных переводов по дебетовым картам.

Tink основан в 2012 году, начинал как приложение для управления финансами, но позже сосредоточился на открытом банкинге. Компания предоставляет разработчикам и третьим сторонам доступ к банковским данным через открытый API (прикладной программный интерфейс). Эти данные позволяют создавать финансовые продукты и инструменты для управления финансами, а также связывать банковские счета с мобильными приложениями.

Услугами Tink пользуются более 3400 банков и других учреждений и более 250 млн клиентов банков Европы. Среди клиентов стартапа – PayPal, American Express и другие.

По материалам Финансовый клуб
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