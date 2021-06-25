Украинцам начали возвращать задержанные зарплаты

Органы государственной исполнительной службы в течение 14−20 июня взыскали в пользу 977 работников 13,3 млн грн задолженности по выплате заработной платы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Наибольшая сумма – 1,7 млн грн — взыскана органами государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в Луганской области с Районного коммунального предприятия «Старобельсквода» в пользу 315 работников. Средства списаны со счетов должника. Документы предъявлены на исполнение в июне 2021 года.
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1,5 млн грн взыскано с «Предприятия коммунальной собственности» Энергодарского городского совета. Благодаря органам государственной исполнительной службы в Запорожской области зарплату получили 75 работников. Долг погашен за счет средств, полученных от реализации имущества должника. Первое исполнительное производство открыто в сентябре 2019 года.
Также органы Государственной исполнительной службы в Киевской области взыскали с Дорожного ремонтно-строительного управления ОАО «ГАК Автомобильные дороги Украины» 1,4 млн грн в пользу 53 работников. Долг взыскан со счетов должника. Исполнительные производства открыты в июне 2021 года.
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Всего с начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 313,7 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 22 707 работникам.
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