0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Самые распространенные схемы мошенничества на вторичном рынке недвижимости

Самые распространенные схемы мошенничества на вторичном рынке недвижимости

По статистике, общий процент «мошеннических» сделок по вторичному рынку жилья составляет всего 1,5−2% от общего количества сделок.

Об этом пишет BudNews в Telegram.

Несмотря на такой низкий процент, эксперты призывают быть внимательными и приводят самые частые схемы, которые могут использовать преступники.

Кстати, о недвижимости, жилье и стоимости «квадратов» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

ТОП схем на вторичке:

  • сделки по поддельной доверенности, когда владелец может даже не знать о продаже своей недвижимости,
  • подделка паспортов собственников жилья;
  • поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества;
  • торопливость при продаже (стремление избежать более глубоких проверок документов);
  • использование подставных лиц, проживающих далеко за пределами того региона, где находится недвижимость.

Читайте также: Оптимальная площадь квартиры: сколько «квадратов» нужно семье

В целом отмечается, что сейчас наблюдается положительная динамика к уменьшению количества случаев мошенничества при продаже квартир. За последние 5 лет количество этих преступлений уменьшилось примерно на 35−40%.

Справка Finance.ua:

  • В мае средняя цена на квартиры вторички в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл./кв. м. в национальной валюте — 44 871 грн/кв. м.
  • Уполномоченные банки в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%» заключили 386 кредитных договоров на сумму 326 млн гривен. Украинцы предпочитают жилье на «вторичке»: доля сделок на первичном рынке составляет 23,98%, в то время как на вторичном — 76,02%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.