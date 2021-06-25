Самые распространенные схемы мошенничества на вторичном рынке недвижимости

По статистике, общий процент «мошеннических» сделок по вторичному рынку жилья составляет всего 1,5−2% от общего количества сделок.
Об этом пишет BudNews в Telegram.
Несмотря на такой низкий процент, эксперты призывают быть внимательными и приводят самые частые схемы, которые могут использовать преступники.
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ТОП схем на вторичке:
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В целом отмечается, что сейчас наблюдается положительная динамика к уменьшению количества случаев мошенничества при продаже квартир. За последние 5 лет количество этих преступлений уменьшилось примерно на 35−40%.
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