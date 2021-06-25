Самые распространенные схемы мошенничества на вторичном рынке недвижимости

По статистике, общий процент «мошеннических» сделок по вторичному рынку жилья составляет всего 1,5−2% от общего количества сделок.

Об этом пишет BudNews в Telegram.

Несмотря на такой низкий процент, эксперты призывают быть внимательными и приводят самые частые схемы, которые могут использовать преступники.

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ТОП схем на вторичке:

сделки по поддельной доверенности, когда владелец может даже не знать о продаже своей недвижимости,

подделка паспортов собственников жилья;

поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества;

торопливость при продаже (стремление избежать более глубоких проверок документов);

использование подставных лиц, проживающих далеко за пределами того региона, где находится недвижимость.

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В целом отмечается, что сейчас наблюдается положительная динамика к уменьшению количества случаев мошенничества при продаже квартир. За последние 5 лет количество этих преступлений уменьшилось примерно на 35−40%.

Справка Finance.ua:

В мае средняя цена на квартиры вторички в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл./кв. м. в национальной валюте — 44 871 грн/кв. м.