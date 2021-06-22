В Днепре возросла стоимость проезда

С 26 июня проезд в общественном транспорта Днепра будет стоить 10 гривен, а на некоторых маршрутах – 12 гривен, в электротранспорте можно будет проехать за 8 гривен.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
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Решение о росте стоимости проезда принял исполком городского совета.
Рост тарифа до 10 гривен касается большинства автобусов и маршруток. В то же время на некоторых маршрутах с небольшой дистанцией проехать можно будет по 8 или 9 грн. Однако на отдельных маршрутах стоимость будет достигать 12 гривен.
Новая стоимость вступает в силу с 26 июня.
Кроме того, изменение тарифа коснется и электротранспорта – трамваев, троллейбусов, метро. Стоимость проезда там составит 8 грн с 3 июля.
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