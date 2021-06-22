УЗ подписала соглашение с Крюковским заводом на поставку 100 пассажирских вагонов

Государственная Укрзализныця подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) на поставку 100 пассажирских вагонов.

Об этом сообщил в Facebook и. о. председателя УЗ Иван Юрик.

«Впервые в истории страны такое количество вагонов будет закуплено за средства государства», — отметил он.

Первая партия вагонов (не менее 20) должна поступить в этом году. Остальные КВСЗ должно поставить до конца следующего года.

В рамках договора КВСЗ должен построить и поставить Укрзализныце:

51 купейный вагон;

12 спальных вагонов;

20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;

17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Вагоны будут оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, в каждом купе предусмотрены розетки, энергосберегающее освещение, сообщается на сайте госкомпании.

УЗ покупает вагоны у КВСЗ за средства госбюджета: на эти цели предусмотрели 3 млрд грн.

“Приобретение вагонов проводится по переговорной процедуре. По результатам процедуры вышли на договорную цену вагона, которую компания получит в 2021-2022 годах, проиндексированную лишь на 6% (в базовой комплектации) к цене предыдущей тендерной поставки 2018 года. Производитель после изнурительных переговоров нашел возможность максимально удовлетворить требования Укрзализныци, учитывая в том числе и амбициозные планы государства продолжить инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава», — заявили в госкомпании.

Интернет-издание Наши деньги пишет, что сначала УЗ проводила конкурентный тендер, но госкомпанию обвиняли в том, что она прописала технические требования под КВСЗ. Производители обращались в УЗ с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы в тендере могли участвовать европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. В результате Укрзализныця отклонила с торгов всех конкурентов КВСЗ, отменила торги из-за отсутствия конкуренции и провела прямую закупку.

По данным НКЦБФР, на 4 квартал 2020 года в числе акционеров КВСЗ — эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала), Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (20%).

В то же время, по данным КВСЗ, бенефициарными собственниками (контролерами), которые совокупно владеют более 90% акций компании, являются председатель наблюдательного совета Владимир Приходько, его супруга Наталья Приходько, эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского производителя вагонов Завод металлоконструкций Станислав Гамзалов.

Согласно годовому отчету КВСЗ, в 2020 году его чистый доход сократился в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом — до 3 млрд 337 млн грн, чистая прибыль сократилась в 11,5 раза — до 71,8 млн грн.