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Во время поездки потеряли загранпаспорт: как действовать

Во время поездки потеряли загранпаспорт: как действовать

Управление Государственной миграционной службы в Запорожской области разъяснило, как действовать, если во время пребывания за границей вы потеряли загранпаспорт.

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Куда обращаться и как восстановить:

1). Напишите заявление в полицию.

Прежде всего, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции для составления заявления об утере или краже паспорта. В тексте заявления целесообразно перечислить все визы и отметки, которые были проставлены в паспорте в стране вашего пребывания (если это возможно). По результатам приема такого заявления вам должна быть выдана копия протокола или справка о временном отсутствии заграничного паспорта.

2). Посетите посольство.

С полученной справкой в полиции нужно обратиться в местное посольство Украины, где по общему правилу заполняется заявление-анкета для получения временного удостоверения личности на возвращение в Украину.

На основании поданных документов и сведений, после установления вашей личности и гражданства сотрудниками консульства будет оформлено временное удостоверение личности на возвращение в Украину.

Обратите внимание: временное свидетельство лица, выданное в посольстве, дает право только на возвращение в Украину. Приобрести с этим актом авиабилеты и пересечь границы других стран невозможно.

3). Обратитесь в миграционную службу.

По возвращении домой обратитесь в миграционную службу, чтобы сообщить об утере документа и оформить себе новый. Для этого нужны внутренний паспорт гражданина Украины и квитанция об оплате услуги. Срочный документ оформляется 7 рабочих дней, а несрочный — 20.

Также стоит подготовиться к «форс-мажорам» заранее:

  • сохраните для себя полезные контакты украинского посольства или консульства Украины в той стране, которую собираетесь посетить (все контакты доступны на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины);
  • не лишним будет сделать ксерокопии своих основных документов и хранить их отдельно от оригиналов; паспорта, заграничный и внутренний, храните отдельно друг от друга.
По материалам Finance.UA
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