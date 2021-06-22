Минэнерго предлагает продлить действующее ПСО на рынке э/э

Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа 2021 года.

Об этом сообщило министерство в пятницу.

Согласно сообщению, министерству необходимо дополнительное время для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта.

В сообщении отмечается, что для реализации задач нового ПСО, заключающихся в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, необходимо определить точную сумму средств, которую требует рынок.

Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время.