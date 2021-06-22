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Какие налоги нужно уплатить при отчуждении земельного участка после снятия моратория

Какие налоги нужно уплатить при отчуждении земельного участка после снятия моратория

При заключении определенного вида гражданско-правовых соглашений по отчуждению земельных участков на стороны возлагается обязанность уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Так, после снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при заверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить:

  • налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи;
  • военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального заверения договора отчуждения земельного участка.

Базовой расчетной величиной для налогообложения будет указана в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

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Льготы. Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и ряд льгот. Скажем, от налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев), которые были получены в порядке бесплатной передачи согласно статье 121 ЗК Украины.

Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, частичная отмена моратория состоится 1 июля 2021 года. Она позволит гражданам Украины покупать земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га.
  • С 1 января 2024 года на рынок допустят также компании, которые принадлежат украинцам. Предел покупки повысят до 10 тысяч га.
  • Кабинет Министров Украины ожидает, что после открытия рынка земли среднегодовой оборот земель составит до 1,5 млн га.
  • В Госгеокадастре считают, что разброс цен на землю в регионах будет весьма существенным. Цена зависит от конкуренции за участок и возможности изменения его назначения.
По материалам Finance.UA
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