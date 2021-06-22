Какие налоги нужно уплатить при отчуждении земельного участка после снятия моратория

При заключении определенного вида гражданско-правовых соглашений по отчуждению земельных участков на стороны возлагается обязанность уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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Так, после снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при заверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить:
Базовой расчетной величиной для налогообложения будет указана в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.
Льготы. Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и ряд льгот. Скажем, от налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев), которые были получены в порядке бесплатной передачи согласно статье 121 ЗК Украины.
Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.
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