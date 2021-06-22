Какие налоги нужно уплатить при отчуждении земельного участка после снятия моратория

При заключении определенного вида гражданско-правовых соглашений по отчуждению земельных участков на стороны возлагается обязанность уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Кстати, о стоимости земли мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Так, после снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при заверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить:

налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи;

военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального заверения договора отчуждения земельного участка.

Базовой расчетной величиной для налогообложения будет указана в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

Льготы. Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и ряд льгот. Скажем, от налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев), которые были получены в порядке бесплатной передачи согласно статье 121 ЗК Украины.

Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

Справка Finance.ua:

Напомним, частичная отмена моратория состоится 1 июля 2021 года. Она позволит гражданам Украины покупать земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га.

С 1 января 2024 года на рынок допустят также компании, которые принадлежат украинцам. Предел покупки повысят до 10 тысяч га.

Кабинет Министров Украины ожидает, что после открытия рынка земли среднегодовой оборот земель составит до 1,5 млн га.