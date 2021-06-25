Instagram тестирует публикацию постов из браузера на ПК

После многих лет сосредоточения внимания исключительно на мобильном приложении Instagram, наконец, задумывается над тем, чтобы позволить пользователям публиковать сообщения со своих компьютеров. Некоторые пользователи Twitter заметили, что функция тестирования уже запущена.

«Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своего компьютера. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения для ленты новостей из настольных браузеров», – сообщил представитель соцсети.

Вероятно, в процессе пандемии компания увидела рост числа людей, использующих Instagram со своих компьютеров, а не телефонов.

Чтобы узнать, доступен ли вам тест, зайдите в Instagram в своем браузере и найдите новый значок «+» на панели значков в правом верхнем углу. Тест доступен не всем и позволяет пользователям создавать сообщения только для ленты новостей.