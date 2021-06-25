Instagram тестирует публикацию постов из браузера на ПК

После многих лет сосредоточения внимания исключительно на мобильном приложении Instagram, наконец, задумывается над тем, чтобы позволить пользователям публиковать сообщения со своих компьютеров. Некоторые пользователи Twitter заметили, что функция тестирования уже запущена.
«Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своего компьютера. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения для ленты новостей из настольных браузеров», – сообщил представитель соцсети.
Вероятно, в процессе пандемии компания увидела рост числа людей, использующих Instagram со своих компьютеров, а не телефонов.
Чтобы узнать, доступен ли вам тест, зайдите в Instagram в своем браузере и найдите новый значок «+» на панели значков в правом верхнем углу. Тест доступен не всем и позволяет пользователям создавать сообщения только для ленты новостей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Перепись населения в 2023 проведут через интернетВчера, 13:26 - 549 4
Глава Минагрополитики посоветовал украинцам не продавать землюПозавчера, 21:00 - 814 4
Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опросВчера, 17:40 - 167 3
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 627 2
«Есть Конституция!»: Семь фактов о Главном законе Украины (фото)Вчера, 08:01 - 655 2
Самые распространенные схемы мошенничества на вторичном рынке недвижимостиВчера, 14:22 - 7363 1
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноВчера, 11:01 - 4179
Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсиюВчера, 17:47 - 2575 1
Великобритания выведет все бумажные банкноты через годВчера, 07:01 - 2474 1
Надо ли ФЛП уплачивать единый налог во время отпускаВчера, 09:17 - 1771
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 487
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 284 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 771
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1583 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1485 10