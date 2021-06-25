Google на год отложила блокировку сторонних файлов Cookie в браузере Chrome

Google отложила отказ от сторонних файлов Cookie в браузере Chrome до 2023 года. То есть, их блокировка этих файлов начнётся примерно на год позже, чем предполагалось первоначально.

В других браузерах, таких как Apple Safari и Mozilla Firefox уже реализованы функции блокировки файлов Cookie. Но являясь самым популярным браузером, отказ от Cookies в Chrome явно куда сильнее повлияет на рекламный бизнес.

Google сообщила, что поэтапный отказ от Cookie произойдёт в течение трёх месяцев в средине 2023 года.

Компания говорит, что на это решение повлияли договорённости с Управлением по конкуренции Великобритании. Другими словами, задержка связана с тем, что поисковый гигант в сотрудничестве с регулирующими органами разрабатывает новые технологии для замены файлов Cookie, чтобы сделать отказ от них менее травматическим для рекламного бизнеса.

Напомним, что Google планирует заменить Cookie собственным инструментом под названием «Песочница конфиденциальности». Он, по словам компании, позволит рекламодателям предлагать пользователям рекламу, соответствующую их интересам, без сбора персональных данных. Тем не менее, регулирующие органы сомневаются в добропорядочности Google и считают, что она будет использовать новую функцию для укрепления своей монополии.