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TCL анонсировала носимый внешний дисплей для смартфона или планшета в виде очков

TCL анонсировала носимый внешний дисплей для смартфона или планшета в виде очков

TCL заявила, что её носимый дисплей в виде очков поступит в продажу уже в следующем месяце в Австралии, а потом выйдет и на другие рынки.

Стоимость устройства, впервые продемонстрированного на онлайн-выставке CES в этом году, составит $680.

TCL называет своё новое устройство NxtWear G и подчёркивает, что это не VR- или AR-гарнитура в привычном понимании. Вместо этого, оно работает в качестве внешнего дисплея для смартфона или компьютера.

Очки совмещают два Micro-OLED-дисплея с разрешением 1080p, которые создают эффект просмотра контента на 140-дюймовом экране.


Фото: theverge.com

TCL заявляет, что её новое носимое устройство совместимо со всеми смартфонами и компьютерами, которые поддерживают вывод изображения посредством USB Type-C. Соотношение сторон выводимого изображения составляет 16:9. Очки вместе с кабелем весят всего 130 грамм, а стереодинамики встроены в дужки, хотя TCL рекомендует использовать вместе с устройством наушники.

По материалам 3dnews.ru
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