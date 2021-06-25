Почти половина смартфонов в 2022 году будет оснащена дисплеем Amoled

Доля смартфонов, оборудованных дисплеями Oled и Amoled (матрицы на органических светодиодах), в общем объёме продаж продолжает расти.

Об этом говорят данные, обнародованные компанией TrendForce.

По оценкам, в текущем году на аппараты с Amoled-экраном придётся 39,8 % в общей массе новых смартфонов. В 2022-м этот показатель может увеличиться до 45 %. Иными словами, практически половина всех реализуемых аппаратов будет оборудована панелью данного типа.

Аналитики говорят, что данная картина обусловлена прежде всего тем, что выбор в пользу Amoled всё чаще делают ведущие поставщики смартфонов, в число которых входят Samsung и Apple.

Вместе с тем в обозримом будущем может наблюдаться дефицит интегральных схем, необходимых для управления дисплеями Amoled. Сейчас только несколько предприятий могут производить такие компоненты — TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), Samsung Electronics, UMC и GlobalFoundries.

Нужно отметить, что на мировом рынке продолжает наблюдаться нехватка электронных чипов. Дефицит затронул самые разнообразные сегменты IT-отрасли — от смартфонов и телевизоров до персональных компьютеров и автомобилей.