НСК «Олимпийский» получил почти 17 миллионов убытков в прошлом году

НСК «Олимпийский» в 2020 году получил убыток в 16,8 млн грн — вдвое больше, чем до пандемии, всего в подчинении Минмолодежспорта оказалось 8 убыточных предприятий на сумму 27,8 млн грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчеты выполнения показателей финансового плана государственных предприятий Министерства молодежи и спорта Украины.

Всего 8 государственных предприятий Министерства молодежи и спорта Украины, среди которых и Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», закончили 2020 год с общим убытком в 27,8 млн грн.

Наибольшие убытки принесли НСК «Олимпийский» г. Киев (16,8 млн грн), спортивный комплекс «Атлет» г. Киев (8,7 млн грн) и стадион «Арена Львов» (1,5 млн грн).

Среди причин убытков Министерство называет последствия пандемии COVID-19.

«Причинами убыточности предприятий являются ограничения на проведение спортивных мероприятий и реализацию других услуг государственными предприятиями в результате внедрения карантинных мер», — разъясняют в Минмолодежи и спорта.

За 2019 год, то есть до COVID-19, убытки «Олимпийского» составляли 7,2 млн грн. А вот спортивный комплекс «Атлет» имел прибыль 2,5 млн грн, а «Арена Львов» заработала чистыми 58 тыс. грн.