0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

В Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен

В Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен

Правоохранители разоблачили схему махинаций бывших и действующих должностных лиц Госгеокадастра. Чиновники вывели из Украины более 150 гектаров земли, что составляет более 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники вносили ложные данные участников АТО/ООС без их ведома в соответствующую базу Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе, во время которых была изъята компьютерная техника и документация, свидетельствующие о незаконном отчуждении земель.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 УКУ.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.