В Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен

Правоохранители разоблачили схему махинаций бывших и действующих должностных лиц Госгеокадастра. Чиновники вывели из Украины более 150 гектаров земли, что составляет более 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники вносили ложные данные участников АТО/ООС без их ведома в соответствующую базу Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе, во время которых была изъята компьютерная техника и документация, свидетельствующие о незаконном отчуждении земель.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 УКУ.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.