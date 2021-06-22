В Донецкой области чиновники хотели присвоить земли на 4,5 млн гривен

Правоохранители разоблачили схему махинаций бывших и действующих должностных лиц Госгеокадастра. Чиновники вывели из Украины более 150 гектаров земли, что составляет более 4,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленники вносили ложные данные участников АТО/ООС без их ведома в соответствующую базу Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.
Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе, во время которых была изъята компьютерная техника и документация, свидетельствующие о незаконном отчуждении земель.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 УКУ.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.
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