Шведская SCANIA выиграла в апелляции дело на 123 миллиона

Апелляционный хозсуд отказал бывшему дилеру шведской компании SCANIA в удовлетворении иска на взыскание с нее 123 млн грн — это объем годовых инвестиций компании в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе SCANIA.

В компании добавили, что благодаря этому решению могут разблокировать программу собственных инвестиций в Украину.

Шведский производитель грузовиков SCANIA входит в концерн Volkswagen. В Украине он работает через дилерскую сеть, в которую входят локальные компании-партнеры. Последние ремонтируют автомобили Scania и продают новые и подержанные грузовики.

Отмечается, что в 2020 году компания занимала 27,4% украинского рынка грузовиков, произведенных в Европе.

Ранее по решению Хозяйственного суда Киева со шведского производителя грузовиков могли взыскать 123 миллиона гривен. В 2016−17 годах «Скания Украина» прекратила сотрудничество с «Фирма „Журавлина“» из-за невыполнения условий контракта последней. Дилер во время обслуживания грузовиков использовал некачественные неоригинальные запчасти.

В 2019 году «Журавлина» подала на «Скания Украина» несколько исков в суд, среди которых — требование взыскать 123 млн грн утраченной прибыли, рассчитанной за период с 2012 года по 2017 год включительно. Исковые требования были сформированы на основании потерь от предоставления услуг по обслуживанию автомобилей Scania и их продажи в пяти областях.