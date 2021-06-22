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Самый богатый человек Азии инвестирует $10 млрд в экологически чистую энергию

Самый богатый человек Азии инвестирует $10 млрд в экологически чистую энергию

Индийский миллиардер Мукеш Амбани, глава совета директоров Reliance Industries Ltd, представил амбициозную инициативу в области чистой энергии, которая включает в себя инвестиции в размере 750 млрд рупий ($10,1 млрд) в течение трех лет.

Как сообщает Bloomberg, Reliance Industries, которая получает 60% своего дохода от нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимии, планирует потратить 600 млрд рупий на четыре «гигафабрики» для производства солнечных модулей, водорода, топливных элементов и построения сети аккумуляторов для хранения электроэнергии.

Еще 150 млрд рупий будут инвестированы в цепочку создания стоимости и другие партнерства, сказал сам Амбани акционерам в четверг.

«Reliance переходит в совершенно новый бизнес», – сказал Гораций Чан, аналитик Bloomberg Intelligence.

Амбани не отказывается полностью от своего унаследованного нефтяного и нефтехимического бизнеса. Он сказал, что отложенный план привлечения Saudi Arabian Oil Co. в качестве инвестора в энергетическое подразделение, объявленный два года назад, будет завершен в этом году. Он также сказал, что глава Aramco Ясир Аль-Румайян войдет в совет директоров Reliance.

Эта «зеленая» трансформация согласуется с приоритетами правительства премьер-министра Нарендры Моди, который обсуждает агрессивные климатические цели, которые позволят сократить чистые выбросы парниковых газов до нуля к середине века, за десять лет до Китая.

«Мир вступает в новую энергетическую эру, – сказал 64-летний Амбани. – Эра ископаемого топлива, которая обеспечивала глобальный экономический рост в течение почти трех веков, не может длиться долго. Огромное количество углерода, которое он выбрасывает в окружающую среду, поставило под угрозу жизнь на Земле».

Одна из «гигафабрик» Reliance будет производить солнечные модули; вторая – крупномасштабные сетевые батареи для хранения электроэнергии, в отношении которых Reliance будет сотрудничать с мировыми лидерами в области технологий; и третья будет строить и устанавливать электролизеры для отделения «зеленого» водорода от воды.

По материалам Mind
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