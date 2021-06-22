Межбанк: попытки игры «на повышение» продолжатся

Пятница на валютном рынке пройдет очень сложно и в два этапа. Фактор трехдневных выходных по случаю празднования Дня Конституции несколько расслабит клиентов во второй половине дня и они постараются закрыть свои операции часов до 13−14. Поэтому первая половина сессии для них будет очень динамичной.

После 14 часов рынок быстро опустеет и на нем останутся только банки и спекулянты. Но как раз в этом-то и проблема. Стремительный рост котировок последних дней «напугал» рынок и позволяет спекулянтам попытаться максимально раскачать курс, что психологически будет логично в сложившейся ситуации.

Кроме этого, части банков нужно будет закрыть свои операции по валютной позиции, чтобы на выходных активно поработать через свои обменные пункты. Хотя при этом основной объем операций на наличном рынке в этот период будет проходить все же через пункты обмена валют финкомпаний.

Главными «проблемами» для курса нацвалюты в эту пятницу будут:

1) значительный рост котировок последних дней, который спровоцирует спекулятивные попытки сыграть «на повышение» в течение дня;

2) психологический настрой рынка на дальнейшую девальвацию гривны;

3) теперешняя тактика Нацбанка при интервенциях, когда он сейчас дает в начале им вырасти, а лишь потом выходит на торги. Это приводит к тому, что курс успевает подняться к моменту выходов регулятора. НБУ конечно на это зарабатывает, откупив эту валюту не так давно еще по 26,91−26,99 гривен и теперь продавая ее по 27,41−27,56 гривен. Но покупателям от этого не легче и они просто переложат все эти затраты в свои цены, то есть на потребителя;

4) приближение окончания месяца и квартала на фоне начала возмещений НДС крупным экспортерам. Это сокращает их желание продавать валюту на растущем рынке и создает временной цейтнот у клиентов, которым надо закрывать отчетную дату.

Попытки дальнейшей игры «на повышение» продолжатся. Но по нашим данным у крупных госкомпаний и других клиентов агросектора и металлургии сохраняется нехватка гривны перед концом отчетного периода. И они будут вынуждены все же продавать свои валютные ресурсы, что частично увеличит объем предложения на торгах. Но делать они это будут только по максимально высоким ставкам. Так что Нацбанку все равно придется вмешиваться в ситуацию на рынке с соответствующими интервенциями.

По нашим прогнозам, статистика торгов в пятницу будет в пределах до $ 120 млн при совершении от 360 до 410 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам, 25 июня будут в широких пределах: доллар — коридор 27,35 — 27,65 грн, евро — коридор 32,60 — 33,00 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,44 / 27,46

евро — 32,77 / 32,79

Курсы валют на Межбанке

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