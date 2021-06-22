Telegram запускает собственный стриминговый сервис

Бета-версия Telegram 7.8 для macOS получила расширенные возможности видеочатов.

Об этом сообщает издание kod.ru.

Кроме функции трансляции изображения с веб-камеры и скриншеринга, новая версия мессенджера имеет поддержку виртуальных камер с использованием OBS (OBS — это открытая платформа для потокового вещания). Благодаря этому трансляции в чатах можно будет вести, используя дополнительное программное обеспечение.

Стримеры смогут устанавливать фоны на задние планы, переключать сцены, заимствовать картинки, гифки, графику, интерактивную в том числе. Такие инструменты часто используют стримеры.

Как сообщает издание, macOS-версия Telegram позволит транслировать изображения с экранов подключенных через USB устройств. Например, можно будет подключить iPhone к iPad и с планшета вести стрим.

Также сообщается, что в новой бета-версии мессенджера для macOS у всех без исключения пользователей заработали видеочаты, а ранее они были доступны только разработчикам и тестерам, подключенным к тестовому серверу.