0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Минимальную цену электроэнергии на внутрисуточном рынке планируют ограничить

Минимальную цену электроэнергии на внутрисуточном рынке планируют ограничить

Нацкомиссия по энергетике и комуслугам на время профицита электроэнергии рассматривает установление норматива для цены ресурса на внутрисуточном рынке не менее 101% от цены рынка на сутки вперед.

Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на повестку дня НКРЭКУ 25 июня.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Так, проектом изменений в постановление №766 предлагается до 1 октября 2021 года обязать всех участников рынка указывать цену на внутрисуточном рынке (ВСР) не менее 101% от цены на рынке на сутки вперед (РСВ).

Читайте также: Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет секономить

В обосновании проекта решения комиссия ссылается на предложения Министерства энергетики и ГП “Оператор рынка” по урегулированию проблемных вопросов ценообразования на ВСР путем временного введения минимальной цены.

В частности, отмечается, что на совещаниях в Минэнерго обсуждался вопрос финансового сбалансирования участников рынка с целью накопления производителями электроэнергии для проведения ремонтной кампании.

Также это будет способствовать обеспечению запасов угля для прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года. Кроме того, стабилизация рынка является важной составляющей процесса интеграции украинской и европейских энергосистем, объясняет регулятор.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.