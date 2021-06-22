Минимальную цену электроэнергии на внутрисуточном рынке планируют ограничить

Нацкомиссия по энергетике и комуслугам на время профицита электроэнергии рассматривает установление норматива для цены ресурса на внутрисуточном рынке не менее 101% от цены рынка на сутки вперед.
Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на повестку дня НКРЭКУ 25 июня.
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Так, проектом изменений в постановление №766 предлагается до 1 октября 2021 года обязать всех участников рынка указывать цену на внутрисуточном рынке (ВСР) не менее 101% от цены на рынке на сутки вперед (РСВ).
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В обосновании проекта решения комиссия ссылается на предложения Министерства энергетики и ГП “Оператор рынка” по урегулированию проблемных вопросов ценообразования на ВСР путем временного введения минимальной цены.
В частности, отмечается, что на совещаниях в Минэнерго обсуждался вопрос финансового сбалансирования участников рынка с целью накопления производителями электроэнергии для проведения ремонтной кампании.
Также это будет способствовать обеспечению запасов угля для прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года. Кроме того, стабилизация рынка является важной составляющей процесса интеграции украинской и европейских энергосистем, объясняет регулятор.
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