Любченко анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время

Первый вицепремьер, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению в наблюдательные советы госкомпаний.
Об этом он сказал во время круглого стола «Корпоративное управление ГП в Украине, Обзор ситуации с учетом руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», передает пресс-служба Минэкономики.
По его словам, правительство прилагает значительные усилия, чтобы перезапустить систему корпоративного управления государственными предприятиями.
«В ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению, ведь это является предпосылкой надлежащего формирования наблюдательных советов и запуска реформы корпоративного управления на уровне предприятий государственного сектора.
Сейчас среди крупнейших предприятий есть такие, которые уже остались без наблюдательных советов или руководителей, а есть предприятия, где такая ситуация произойдет в ближайшее время из-за окончания срока контрактов", — сказал Любченко.
«Украинское правительство должно четко отделить роль государства как собственника и акционера от роли наблюдательных советов. В свою очередь наблюдательные советы должны получить полномочия и выполнять свои функции: выдвижение кандидатов на должности в органах управления государственными предприятиями, проведение процедур увольнения, совершенствования финансовой и нефинансовой ответственности, отчетности и тому подобное», — сказал заместитель Генерального секретаря ОЭСР Масамичи Коно.
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