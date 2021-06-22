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В этом году Apple выпустит 223 млн iPhone

В этом году Apple выпустит 223 млн iPhone

Ожидается, что уже менее чем через три месяца Apple представит смартфоны серии iPhone 13. Многие аналитики высказали свои ожидания относительно грядущих устройств.

Теперь своими прогнозами поделилась и тайваньская исследовательская компания TrendForce, которая заодно сделала прогноз относительно производства iPhone в этом году в целом.

TrendForce заявляет, что в этом году запуск новых iPhone состоится в сентябре. В прошлом году перенос анонса был обусловлен производственными трудностями, связанными с пандемией коронавируса. В этом году подобных проблем не ожидается.

Что касается самих смартфонов, TrendForce считает, что новые iPhone внешне будут полностью повторять актуальные iPhone 12, за исключением уменьшенного выреза для фронтальной камеры и датчиков в верхней части экрана. Сами дисплеи будут выполнены по технологии OLED. iPhone 13 Pro и Pro Max смогут похвастаться 120-Гц матрицами.

Основной новых iPhone, ожидаемо, станет чипсет под названием A15, который должен быть выполнен по нормам улучшенного 5-нм техпроцесса TSMC. Что касается флеш-накопителя — 1 Тбайт в iPhone в этом году ожидать не стоит. Базовые iPhone 13 предложат пользователям 64, 128 или 256 Гбайт, в то время как для Pro-версий будет доступен 512-Гбайт накопитель.

Основная камера всех четырёх моделей iPhone 13 сможет похвастаться стабилизацией изображения со сдвигом сенсора. Датчик LiDAR останется прерогативой моделей Pro.

TrendForce прогнозирует, что годовое производство iPhone в 2021 году вырастет примерно на 12,3 % по сравнению с прошлым годом, до 223 миллионов единиц. Исследовательская компания считает, что на серию iPhone 13 (или 12s) придётся почти 40 % общего объёма производства.

По материалам internetua.com
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