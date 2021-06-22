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Оплата коммуналки без комиссии доступна в приложении ТАS2U от Таскомбанка

Оплата коммуналки без комиссии доступна в приложении ТАS2U от Таскомбанка

Таскомбанк обновил функционал мобильного приложения ТАS2U. Теперь пользователи смогут заказывать карты онлайн без посещения отделения и оплачивать коммунальные услуги без комиссии.

Таскомбанк постоянно работает над улучшением клиентского опыта пользователей. Приложение TAS2U работает на всех платформах, включая веб, и построено по принципу мобильного кошелька. То есть пользователи могут загрузить не только карты Таскомбанка, но и любую другую карту, чтобы управлять платежами.

«Сегодня мы предлагаем клиентам все необходимые функции современного интернет-банкинга. Мы внедрили операции удобных коммунальных платежей – можно оплатить коммуналку по заданному адресу без комиссии. Акционный тариф продлен до конца августа, а если сервис понравиться клиентам, мы оставим его бесплатным до конца года», – подчеркнул Артур Муравицкий, Заместитель Председателя Правления Таскомбанка.

Также банкир рассказал, что в приложении появилась новая функция – заказ карты онлайн. Все анкеты и документы теперь можно отправить просто с мобильного, а в отделение прийти только чтобы забрать свою карту. Уже в ближайшем будущем доставлять карту клиенту будет курьер.

Напомним, что в начале года Таскомбанк присоединился к системе BankID, что позволяет клиентам дистанционно получать административные, государственные, банковские и другие услуги через сервис «Дия». Эта же система позволит отправлять карты клиентам по почте без физической идентификации.

АО «Таскомбанк» — универсальный коммерческий банк, основанный в 1989 году. Является одним из старейших коммерческих банков Украины, предоставляющий полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам. Бронзовый призер FinAwards 2021 в номинации «Лучшая программа лояльности». Занимает 3 позицию в рейтинге надежности банковских вкладов, по результатам исследования рейтингового агентства «Стандарт рейтинг» в июне 2021 года. Входит в перечень системно важных банков Национального банка Украины. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.

По материалам Таскомбанк
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