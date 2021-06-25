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Аэропорт «Борисполь» снова вышел в прибыль

Аэропорт «Борисполь» снова вышел в прибыль

Международный аэропорт «Борисполь» завершил май 2021 года с прибылью в 40 миллионов гривен.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета ГП МА «Борисполь» Владимир Жмак, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Возвращение аэропорта „Борисполь“ к доходности — это позитивный сигнал для всей отрасли. Реализация „Антикризисной программы“ аэропорта обеспечила уменьшение затрат при увеличении доходов, следовательно, вернула аэропорт к прибыльности», — сказал Жмак.

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По его словам, аэропорт ведет активную работу по привлечению новых авиаперевозчиков.

«Те авиакомпании, которые работали в аэропорту до кризиса, продолжают летать и увеличивают количество рейсов. Более того, в 2021 году к нам приходят новые авиакомпании.

В частности, в мае регулярные рейсы начала компания Cyprus Airways, в июне выполнил первый рейс из Саудовской Аравии лоукостер Flynas, ожидаем Eurowings, Wizzair Abu Dhabi и еще несколько новых перевозчиков», — добавил он.

По материалам Економічна Правда
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