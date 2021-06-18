Фонд Horizon Capital покупает сеть социальных магазинов Аврора

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение кипрской компании Dealbeta Investments Limited получить контроль над кипрской компанией Avroretail Investments Limited, владельцем сети социальных магазинов Аврора.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Компания Dealbeta Investments Limited создана фондом прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) под управлением Horizon Capital. Она покупает сеть Аврора у полтавского бизнесмена Льва Жиденко.

Сообщение АМКУ гласит, что Dealbeta Investments заключила акционерное соглашение с пятью физлицами-гражданами Украины и Avroretail Investments, которое содержит положения о согласованных действиях и ограничительных обязательствах сроком на пять лет.

На сайте сети Аврора указано, что ее магазины работают почти во всех регионах Украины в формате One Dollar Store.