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78% молодежи не хочет работать по специальности, а большинство родителей видят своих детей в IT-сфере - опрос

78% молодежи не хочет работать по специальности, а большинство родителей видят своих детей в IT-сфере - опрос

Большинство абитуриентов и студентов планируют работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок и ожидают зарплату на уровне 5−10 тысяч гривен. Меньше всего украинская молодежь планирует свою карьеру в научной области, авиации и военном деле. Родители же преимущественно видят будущее своих детей в высокооплачиваемом IT и считают 10−15 тысяч гривен оптимальной зарплатой для первой работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Робота.

В период летних каникул 2/3 молодежи ищут временную подработку, а 1/3 — постоянную работу. В то же время большинство — 40% — готовы работать за 5−10 тысяч гривен в месяц, 28% — за 10−15 тысяч гривен, 15% — от 15 тысяч гривен и больше.

Самые популярные 5 сфер среди молодежи выглядят так:

  • Торговля и продажи — 18%;
  • Бары / рестораны / кафе — 17%;
  • ІТ / телеком / компьютеры — 11%;
  • Маркетинг / реклама / дизайн / SMM — 10%;
  • Строительство — 6%.

Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке — лишь 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле — по 0,58% респондентов.

Согласно опросу, каждый третий опрошенный взрослый хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый — чтобы они сами стали предпринимателями малого / среднего бизнеса, а каждый пятый — чтобы стали госслужащими.

Меньше всего видят своих детей в сфере образования — 4%, стартапах — 5% и общественном секторе — 6%.

В то же время родители, среди которых большинство в возрасте 40−55 лет, не видят своих детей в рабочих специальностях, а исключительно «белыми воротничками».

Самые популярные 5 сфер для молодежи с позиции родителей выглядят так:

  • ІТ / телеком / компьютеры — 19%;
  • Медицина / Фармация — 8%;
  • Юриспруденция и бухгалтерия — 8%;
  • Маркетинг / реклама / дизайн / SMM — 6%;
  • Культура и искусство — 6%.

Интересно, что 42% родителей все еще активно приобщаются к процессу выбора специальности абитуриента, а 39% позволяют ребенку выбрать профессию самостоятельно. Ключевым фактором становится интерес к работе, оплата труда и востребованность профессии.

Кстати, каждый пятый взрослый считает, что для первой работы его ребенка будет оптимальной зарплата в 20 тыс. грн/месяц и больше. Такое же количество считает приемлемым 15−20 тыс. грн. Однако по мнению большинства родителей — 55% — хорошей оплатой для старта будет сумма от 5 до 15 тыс. грн в месяц.

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По материалам НВ
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