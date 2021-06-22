78% молодежи не хочет работать по специальности, а большинство родителей видят своих детей в IT-сфере - опрос

Большинство абитуриентов и студентов планируют работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок и ожидают зарплату на уровне 5−10 тысяч гривен. Меньше всего украинская молодежь планирует свою карьеру в научной области, авиации и военном деле. Родители же преимущественно видят будущее своих детей в высокооплачиваемом IT и считают 10−15 тысяч гривен оптимальной зарплатой для первой работы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Робота.
В период летних каникул 2/3 молодежи ищут временную подработку, а 1/3 — постоянную работу. В то же время большинство — 40% — готовы работать за 5−10 тысяч гривен в месяц, 28% — за 10−15 тысяч гривен, 15% — от 15 тысяч гривен и больше.
Самые популярные 5 сфер среди молодежи выглядят так:
Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке — лишь 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле — по 0,58% респондентов.
Согласно опросу, каждый третий опрошенный взрослый хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый — чтобы они сами стали предпринимателями малого / среднего бизнеса, а каждый пятый — чтобы стали госслужащими.
Меньше всего видят своих детей в сфере образования — 4%, стартапах — 5% и общественном секторе — 6%.
В то же время родители, среди которых большинство в возрасте 40−55 лет, не видят своих детей в рабочих специальностях, а исключительно «белыми воротничками».
Самые популярные 5 сфер для молодежи с позиции родителей выглядят так:
Интересно, что 42% родителей все еще активно приобщаются к процессу выбора специальности абитуриента, а 39% позволяют ребенку выбрать профессию самостоятельно. Ключевым фактором становится интерес к работе, оплата труда и востребованность профессии.
Кстати, каждый пятый взрослый считает, что для первой работы его ребенка будет оптимальной зарплата в 20 тыс. грн/месяц и больше. Такое же количество считает приемлемым 15−20 тыс. грн. Однако по мнению большинства родителей — 55% — хорошей оплатой для старта будет сумма от 5 до 15 тыс. грн в месяц.
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