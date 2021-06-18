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Витренко надеется, что до судов с Газпромом не дойдет

Витренко надеется, что до судов с Газпромом не дойдет

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что переговоры с Газпромом по разблокированию транзита из Азии могут дать результат, и до судов дело не дойдет.

Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 24 июня.

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«Работа ведется. Перейти к каким-то юридическим действиям с нашей стороны против Газпрома мы пока не готовы. Мало того, надеемся, что до этого не дойдет. Потому что есть определенные шаги, которые мы сейчас проходим и которые, по крайней мере — теоретически, могут завершиться тем, что Газпром все же разблокирует доступ других компаний к транзитным мощностям Украины», — говорит Витренко.

Вместе с тем, он рассказал, что Украина активизировала коммуникацию о нарушении Газпромом европейского антимонопольного законодательства.

«Наша позиция: перед тем как обсуждать то, что хотите вы — строительство Северного потока-2, давайте сначала обсудим то, что мы хотим — вопрос нарушения со стороны „Газпрома“ европейского антимонопольного законодательства. Как я уже говорил, фактически блокируется доступ других предприятий на европейский рынок через украинский транзит — это нарушение европейского законодательства», — сказал Витренко.

По материалам Корреспондент.net
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