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Lenovo представила беспроводную зарядку для ноутбуков

Беспроводная зарядка стала привычным явлением для смартфонов, наушников, умных часов и многих других устройств. Тем не менее, эта технология до сих пор не снискала популярности на рынке ноутбуков, хотя многим явно могла бы оказаться полезной. Lenovo решила исправить эту ситуацию, представив аксессуар под названием Go Wireless Charging Kit.

Go Wireless Charging Kit, входящий в новую серию аксессуаров Lenovo Go, состоит из двух основных частей: плоской зарядной панели и продолговатого устройства, которое приклеивается к ноутбуку и подключается к порту USB-C. Lenovo говорит, что эффективность передачи энергии достигает 93 процентов, так что в процессе зарядки должно выделяться очень мало тепла.

Lenovo заявляет, что зарядное устройство будет работать не только с её компьютерами, а и с большинством 13- и 14-дюймовых ноутбуков с портами USB-C, которым требуется зарядка мощностью до 65 Вт. Любопытно, что, по заявлению компании, сенсорные устройства не поддерживаются. Это объясняется тем, что их сценарий использования редко подразумевает неподвижное расположение на поверхности.

Устройство выйдет на рынок в октябре текущего года по цене $140. Можно предположить, что если Go Wireless Charging Kit завоюет популярность, Lenovo в конечном итоге интегрирует беспроводную зарядку непосредственно в будущие модели ноутбуков.

По материалам 3dnews.ru
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