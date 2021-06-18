Разворовали 20 миллионов. СБУ заявила о разоблачении «схем» в Госрыбагентстве

Служба безопасности сообщила о разоблачении коррупционных схем в Госрыбагентстве, которые нанесли государству ущерб на сумму в 20 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины выявила масштабную коррупцию в подразделениях государственного агентства рыбного хозяйства. По предварительным оценкам, преступные действия чиновников нанесли государству ущерб более чем на 20 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, все разоблаченные коррупционные схемы построены на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Агентству предприятия.
«Установлено, что соглашения существовали только на бумаге, а к их воплощению в жизнь никто не переходил», — отметили в СБУ.
Выявленные коррупционные схемы были связаны с фиктивным использованием водоемов и их зарыблением, строительством на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов, а также убыточной передачей во фрахт судна «Таманский».
«В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности. Во время них изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов», — добавили в Службе безопасности.
Правоохранители квалифицировали действия злоумышленников по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступлений.
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