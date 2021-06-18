Nord Stream 2 хочет стать независимым оператором

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Северный поток-2, подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 24 июня.

«На основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur — BNetzA) компания Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы согласно разделов 4b, 10 и далее закона Об энергетической промышленность Германии (EnWG)», — сообщили в компании.

В то же время представители Nord Stream 2 AG отметили, что компания не прекращает настаивать на своих текущих судебных и арбитражной претензиях, касающихся поправок к Газовой директиве ЕС, которые были приняты в 2019 году.

Реклама

«Заявка от компании Nord Stream 2 AG на проведение сертификации не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции, которую имеет компания Nord Stream 2 AG и которая касается измененной газовой директивы или целей, которых она твердо придерживается в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах», — подчеркнул оператор.

Ранее сообщалось, что США и дальше будут вводить санкции против СП-2. Американский президент Джо Байден не намерен вводить санкции против стран Евросоюза, которые причастны к СП-2, но готов ввести ограничения против российских компаний.