Nord Stream 2 хочет стать независимым оператором

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Северный поток-2, подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).
Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 24 июня.
«На основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur — BNetzA) компания Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы согласно разделов 4b, 10 и далее закона Об энергетической промышленность Германии (EnWG)», — сообщили в компании.
В то же время представители Nord Stream 2 AG отметили, что компания не прекращает настаивать на своих текущих судебных и арбитражной претензиях, касающихся поправок к Газовой директиве ЕС, которые были приняты в 2019 году.
«Заявка от компании Nord Stream 2 AG на проведение сертификации не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции, которую имеет компания Nord Stream 2 AG и которая касается измененной газовой директивы или целей, которых она твердо придерживается в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах», — подчеркнул оператор.
Ранее сообщалось, что США и дальше будут вводить санкции против СП-2. Американский президент Джо Байден не намерен вводить санкции против стран Евросоюза, которые причастны к СП-2, но готов ввести ограничения против российских компаний.
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