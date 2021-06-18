Из-за жары в Украине заметно увеличилось потребление электроэнергии

В Украине увеличилось потребление электроэнергии из-за жары. 22 июня во время вечернего пика потребление составило 17 110 МВт, что является самым высоким показателем с конца апреля.

Об этом написал в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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«В Украину пришла жара, заработали кондиционеры, и как следствие, увеличилось потребление электроэнергии. 22 июня в 22.00 (вечерний пик) потребление составило 17 110 МВт. Это самый высокий показатель с конца апреля”, – отметил он.

Герус добавил, что в начале мая потребление электроэнергии в вечерний пик составляло 14 440 — 15 300 МВт.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявлял в конце мая, что на украинском рынке электроэнергии сформировался серьезный профицит, в результате чего производителям приходится продавать ее дешевле себестоимости. Так он объяснил запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси, которую НКРЭКУ ввела до 1 октября.