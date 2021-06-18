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Межбанк: курс доллара и евро сегодня продолжит лихорадить

Межбанк: курс доллара и евро сегодня продолжит лихорадить

Четверг на валютном рынке снова пройдет очень динамично и активно. Основная интрига — продолжится ли рост котировок или все же межбанк сделает передышку. Фактически с конца прошлой недели доллар ежедневно дорожал в пределах до 8 копеек, а котировки евро относительно гривны в основном реагировали на международное ралли по паре евро/доллар и просто пересчитывались через соотношение пар доллар/евро и доллар/гривна.

В целом, рост котировок привел к изменению психологии участников торгов. Продавцы не спешат продавать валюту и стараются максимально подтянуть курс вверх. В этом им активно помогают спекулянты, которые раскачивают рынок обычно во второй половине дня. В этих условиях покупатели нервничают и уже активно скупают валюту на опасениях ее дальнейшего роста.

Подобная ситуация опасна для курса нацвалюты, так как начинается период основных сумм возмещений НДС экпортерам и приближается конец месяца и квартала. Это увеличивает давление на гривну на валютном рынке.

Сегодня подобный расклад сил на межбанке сохранится. В случае существенных перекосов спроса и предложения на торгах можно будет ожидать выхода НБУ с соответствующей интервенцией. Попытки дальнейшей игры «на повышение» продолжатся.

Но есть и позитивная новость для гривны, часть крупных продавцов перед тремя предстоящими выходными и окончанием месяца и квартала явно нуждается в гривне для закрытия своих расчетов на отчетную дату. Наблюдая за ростом котировок они совсем не против продать валюту на пике и поэтому постепенно начнут продавать часть своих валютных ресурсов.

Это подстрахует гривну в самые напряженные периоды и даже частично может снизить котировки в моменты ситуативного выхода на межбанк подобных продавцов. Среди них есть как крупные госкомпании, так и местные клиенты. Их «привязка» к скорому окончанию месяца заставит эти компании все чаще появляться на торгах с продажей валюты.

По нашим прогнозам, статистика торгов в четверг будет в пределах $ 120−145 млн при совершении от 430 до 540 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 24 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,15 — 27,47 грн, евро — коридор 32,35- 32,80 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,10 — 27,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 32,20 до 32,80 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 32,35 — 32,75 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,35 / 27,38
евро — 32,73 / 32,77

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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