Межбанк: курс доллара и евро сегодня продолжит лихорадить

Четверг на валютном рынке снова пройдет очень динамично и активно. Основная интрига — продолжится ли рост котировок или все же межбанк сделает передышку. Фактически с конца прошлой недели доллар ежедневно дорожал в пределах до 8 копеек, а котировки евро относительно гривны в основном реагировали на международное ралли по паре евро/доллар и просто пересчитывались через соотношение пар доллар/евро и доллар/гривна.
В целом, рост котировок привел к изменению психологии участников торгов. Продавцы не спешат продавать валюту и стараются максимально подтянуть курс вверх. В этом им активно помогают спекулянты, которые раскачивают рынок обычно во второй половине дня. В этих условиях покупатели нервничают и уже активно скупают валюту на опасениях ее дальнейшего роста.
Подобная ситуация опасна для курса нацвалюты, так как начинается период основных сумм возмещений НДС экпортерам и приближается конец месяца и квартала. Это увеличивает давление на гривну на валютном рынке.
Сегодня подобный расклад сил на межбанке сохранится. В случае существенных перекосов спроса и предложения на торгах можно будет ожидать выхода НБУ с соответствующей интервенцией. Попытки дальнейшей игры «на повышение» продолжатся.
Но есть и позитивная новость для гривны, часть крупных продавцов перед тремя предстоящими выходными и окончанием месяца и квартала явно нуждается в гривне для закрытия своих расчетов на отчетную дату. Наблюдая за ростом котировок они совсем не против продать валюту на пике и поэтому постепенно начнут продавать часть своих валютных ресурсов.
Это подстрахует гривну в самые напряженные периоды и даже частично может снизить котировки в моменты ситуативного выхода на межбанк подобных продавцов. Среди них есть как крупные госкомпании, так и местные клиенты. Их «привязка» к скорому окончанию месяца заставит эти компании все чаще появляться на торгах с продажей валюты.
По нашим прогнозам, статистика торгов в четверг будет в пределах $ 120−145 млн при совершении от 430 до 540 сделок.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 24 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,15 — 27,47 грн, евро — коридор 32,35- 32,80 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,35 / 27,38
евро — 32,73 / 32,77
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15759 18
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальПозавчера, 15:32 - 1140 11
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2753 10
Украина заключила новый контракт на поставку COVID-вакциныВчера, 15:30 - 678 6
Обязанности вкладчика банкаВчера, 09:00 - 3490 5
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИВчера, 12:00 - 15759 18
Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономитьВчера, 14:02 - 2753 10
Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробностиВчера, 13:00 - 1865
В США пенсионерка неожиданно обнаружила на своей карте миллиард долларовВчера, 18:30 - 1364 3
Межбанк: валюту опять начало лихорадитьВчера, 18:25 - 897
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Позавчера, 12:10 - 422
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1128 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1166 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1226
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1586