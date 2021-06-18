0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Баффет раздал половину своих акций на благотворительность

Баффет раздал половину своих акций на благотворительность

Уоррен Баффет отчитался, что уже на 50% выполнил обещание раздать все акции своей компании на благотворительность. Стоимость пожертвованных им бумаг составляет около $100 млрд, еще столько же осталось у 90-летнего миллиардера.

Он также сообщил, что уходит из попечителей фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые недавно решили развестись.

Миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму $4,1 млрд пяти фондам. По его словам, с учетом этого транша он наполовину выполнил данное в 2006 году обещание раздать все свои акции инвесткомпании, на которые приходится более 99% его состояния.

«С учетом этой передачи на сумму $4,1 млрд я нахожусь на полпути», — сообщил Баффет. Он отметил, что в июне 2006 года владел 474 998 акциями класса А. Из них сейчас у него осталось 238 624 акции на сумму около $100 млрд.

«Все они по-прежнему предназначены для благотворительности», — подчеркнул Баффет.

Миллиардер отметил, что раздавать деньги, которые не приносят реальной пользы ему самому или его семье, — это «самый простой поступок в мире». «За десятилетия я накопил почти непостижимую сумму, просто занимаясь любимым делом. Ни я, ни моя семья не приносили никаких жертв», — отметил он. Свое богатство Баффет объяснил «чудесами», сотворенными сложным процентом, долгосрочными вложениями и «невероятной страной».

По подсчетам Баффета, за прошедшие 16 лет он постепенно выделил пяти выбранным им фондам акции Berkshire на $41 млрд. Возможно, отметил он, если бы он подождал и отдал все эти акции одним траншем сейчас, то пользы было бы больше — стоимость такой доли сегодня превышала бы $100 млрд. Но Баффет пояснил, что он и его первая жена предпочитали жертвовать, пока молоды.

Миллиардер также дал совет богатым родителям, раздумывающим, как поступить со своим капиталом. По его словам, детям нужно оставлять в наследство «достаточно, чтобы они могли делать что угодно, но недостаточно, чтобы вообще ничего не делать».

В том же объявлении Баффет сообщил, что решил выйти из числа попечителей крупнейшего частного благотворительного фонда мира — Фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые несколько недель назад объявили о разводе.

«В течение многих лет я был попечителем — к тому же бездействующим — только одного получателя моих средств — Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Сейчас я оставляют этот пост так же, как ушел из советов директоров всех корпораций, кроме правления Berkshire», — заявил Баффет. «Мои цели на 100% совпадают с целями фонда, и мое физическое участие никоим образом не требуется для достижения этих целей», — отметил миллиардер.

Баффет, которому в августе должен исполниться 91 год, попросил не считать его последние решения «лебединой песней». Он подчеркнул, что продолжает заниматься своей любимой работой и ему «до сих пор нравится находиться на поле и держать мяч в руках». Но признал, что в его случае игра уже перешла в дополнительное время.

По материалам Forbes
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.