Баффет раздал половину своих акций на благотворительность

Уоррен Баффет отчитался, что уже на 50% выполнил обещание раздать все акции своей компании на благотворительность. Стоимость пожертвованных им бумаг составляет около $100 млрд, еще столько же осталось у 90-летнего миллиардера.

Он также сообщил, что уходит из попечителей фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые недавно решили развестись.

Миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму $4,1 млрд пяти фондам. По его словам, с учетом этого транша он наполовину выполнил данное в 2006 году обещание раздать все свои акции инвесткомпании, на которые приходится более 99% его состояния.

«С учетом этой передачи на сумму $4,1 млрд я нахожусь на полпути», — сообщил Баффет. Он отметил, что в июне 2006 года владел 474 998 акциями класса А. Из них сейчас у него осталось 238 624 акции на сумму около $100 млрд.

«Все они по-прежнему предназначены для благотворительности», — подчеркнул Баффет.

Миллиардер отметил, что раздавать деньги, которые не приносят реальной пользы ему самому или его семье, — это «самый простой поступок в мире». «За десятилетия я накопил почти непостижимую сумму, просто занимаясь любимым делом. Ни я, ни моя семья не приносили никаких жертв», — отметил он. Свое богатство Баффет объяснил «чудесами», сотворенными сложным процентом, долгосрочными вложениями и «невероятной страной».

По подсчетам Баффета, за прошедшие 16 лет он постепенно выделил пяти выбранным им фондам акции Berkshire на $41 млрд. Возможно, отметил он, если бы он подождал и отдал все эти акции одним траншем сейчас, то пользы было бы больше — стоимость такой доли сегодня превышала бы $100 млрд. Но Баффет пояснил, что он и его первая жена предпочитали жертвовать, пока молоды.

Миллиардер также дал совет богатым родителям, раздумывающим, как поступить со своим капиталом. По его словам, детям нужно оставлять в наследство «достаточно, чтобы они могли делать что угодно, но недостаточно, чтобы вообще ничего не делать».

В том же объявлении Баффет сообщил, что решил выйти из числа попечителей крупнейшего частного благотворительного фонда мира — Фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые несколько недель назад объявили о разводе.

«В течение многих лет я был попечителем — к тому же бездействующим — только одного получателя моих средств — Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Сейчас я оставляют этот пост так же, как ушел из советов директоров всех корпораций, кроме правления Berkshire», — заявил Баффет. «Мои цели на 100% совпадают с целями фонда, и мое физическое участие никоим образом не требуется для достижения этих целей», — отметил миллиардер.

Баффет, которому в августе должен исполниться 91 год, попросил не считать его последние решения «лебединой песней». Он подчеркнул, что продолжает заниматься своей любимой работой и ему «до сих пор нравится находиться на поле и держать мяч в руках». Но признал, что в его случае игра уже перешла в дополнительное время.