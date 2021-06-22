Коммунальные тарифы будут расти ежегодно минимум на 25-30% — прогноз

Украинцам стоит готовиться к существенному повышению коммунальных тарифов.

Так считает экс-министр социальной политики Андрей Рева.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«По факту мы видим, что за первые четыре месяца этого года коммунальные платежи выросли на 35%. В многоквартирных домах и крупных городах 80% коммунальных платежей вырастут на 30%, потому что заканчивается действие Меморандума между правительством и Ассоциацией городов Украины», — объясняет Рева.

Он напомнил, что в январе было повышение тарифов на газ и тогда же был подписан Меморандум, что Нафтогаз будет фиксировать цену на газ. А государство должно компенсировать предприятиям ТКЭ избыточную стоимость газа, потребленную ТКЭ в прошлом отопительном сезоне.

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«Правительство обязалось найти 20 млрд гривен, чтобы погасить эту разницу в тарифах. По факту ничего не сделано. Они планируют сейчас передать вопрос ценообразования на горячую воду и отопление местным органам власти. А им теперь ничего не останется, как поднимать цену», — отмечает экс-министр.

По его прогнозам, ежегодный рост к 2024 году коммунальных тарифов будет минимум 25−30%. Соответственно, доходы населения должны быть спланированы выше этого уровня, потому что помимо роста тарифов на ЖКУ, еще растут цены на продукты питания.

Решение проблемы. По словам Ревы, тарифная проблема решается путем активной социальной политики, форсированным ростом зарплат и пенсий, платежеспособности людей.

«А они тратят деньги на «Большую стройку”, президентский университет, посадку деревьев – на все, что угодно. Вспомним даже ситуацию с обещаниями 22 тысяч гривен зарплаты медикам. То есть, дело не в том, что нет денег, на то, что им интересно, они находят миллиарды, а на социальную политику – уменьшают”, — резюмирует Рева.

Справка Finance.ua:

Ранее Министерство экономики обнародовало”:https://news.finance.ua/ua/news/-/495274/kabmin-ochikuye-zrostannya-taryfiv-na-opalennya-i-garyachu-vodu-tsogorich-na-tretynu «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы», Кабинет министров одобрил в конце мая. В нем говорится о значительном повышении коммунальных тарифов.

Согласно прогнозу, в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%, в 2022 году — еще на 6%, в 2023 и 2024 годах — еще на 5%.