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«Укрэнерго» выиграло в Верховном Суде дело по иску «Киевтеплоэнерго»

«Укрэнерго» выиграло в Верховном Суде дело по иску «Киевтеплоэнерго»

НЭК «Укрэнерго» выиграло в Верховном Суде дело по иску коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» относительно неправомерного начисления платы за услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Верховный Суд подтвердил решение судов первой и второй инстанций, которые установили, что НЭК «Укрэнерго» полностью правомерно начисляет плату за услуги по передаче электроэнергии КП «Киевтепллоэнерго», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд установили, что претензии КП «Киевтеплоэнерго» относительно факта и размера таких начислений являются необоснованными, ведь НЭК «Укрэнерго» действует в рамках действующего законодательства.

Речь идет о Законе Украины «О рынке электрической энергии» и Кодексе системы передачи (КСП). Согласно этим законодательным актам, между НЭК «Укрэнерго» и участником рынка заключается договор о предоставлении услуг по передаче электрической энергии. Условия договора утверждены НКРЭКУ.

Напомним, «Киевтеплоэнерго» обратилось в Верховный Суд и другие суды относительно ситуации с начислением ему со стороны НЭК «Укрэнерго» платы за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями, которые якобы не предоставляются.

В частности, с начала внедрения в Украине в 2019 году рынка электроэнергии «Укрэнерго» уже насчитала «Киевтеплоэнерго» десятки миллионов гривен ежемесячно за соответствующие услуги.

По материалам Економічна Правда
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