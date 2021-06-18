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Межбанк: валюту опять начало лихорадить

Межбанк: валюту опять начало лихорадить

Торги в среду прошли неудачно для гривны. После обеда наблюдалась откровенная спекулятивная игра “на повышение” и часть сделок проходила даже выше психологического уровня в 27,40 гривен за доллар.

Нацбанк на торги не выходил. А частично сами покупатели навредили себе, очень несвоевременно выйдя одновременно с покупкой на межбанк. Продавцы и так не торопились с продажей, выжидали и активно торговались. Выход крупных покупателей к полудню и затем их неудачные покупки после обеда – только спровоцировали новые попытки вздернуть курс продавцами, которые им удались.

В итоге, за день доллар подорожал с 27,29/27,31 до 27,35/27,38 гривен, а евро с 32,55/32,57 сразу до 32,74/32,77. По курсу евровалюты относительно гривны, кроме украинского фактора отразился и рост евро относительно доллара на международных площадках до уровня 1,1970 к концу сессии.

Ход торгов:

С самого утра котировки доллара несколько просели за счет превышения предложения над спросом с 27,29/27,31 до 27,25/27,27 к 11 часам. Затем постепенно спрос начал расти, а продавцы придерживать валюту. Уже к 12:00 курс подрос до 27,255/27,275 гривен, а выход крупных покупателей только усилил желание продавцов задирать котировки.

За счет перекосов спроса и предложения уже к 15 часам доллар благодаря спекулянтам вырос до 27,29/27,31 гривен, к 16 часам – до 27,34/27,37 гривен и при этом часть сделок проходили и выше уровня 27,40 гривен, а завершились торги уровнем 27,35/27,38.

Главные события 23 июня на валютном рынке:

  • Доллар вырос с утренних 27,29/27,31 гривен до 27,35/27,38.
  • Нацбанк сегодня на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2664 гривен, а официальный курс на 24 июня 2021 года установлен на уровне 27,2737 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,35 / 27,38
евро – 32,73 / 32,77

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1945 / 1,1947

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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