Сезонные тарифы на газ: какую альтернативу предлагают газопоставщики летом

Кроме месячных тарифов и годового предложения потребители также могут выбрать специальный сезонный тариф, который будет действовать преимущественно в течение лета и до конца сентября. Один газопоставщик даже предложил цену в 6,99 гривны за кубометр газа.
Об этом пишет 24 канал.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Альтернативные предложения цен на газ. Стоимость специального сезонного предложения колеблется от 6,99 до 9 гривен за кубометр газа. Самый низкий тариф предлагает поставщик «ЭВОДА Трейд», а самый высокий — «Маргаз». Заметим, что это существенно ниже, чем самый низкий месячный июньский тариф, составляющий 7,88 гривны за кубометр газа от поставщика «Энерджи Трейд Групп».
Скидки для «своих». Газопоставщик «ЭВОДА Трейд» обнародовал недавно еще предложение «Корпоративный.ГАЗ.Месячный», которой смогут воспользоваться потребители — работники корпоративных клиентов в газовом сегменте ГП «ЭВОДА Трейд».
Стоимость кубометра газа в вышеупомянутом предложении составляет 6,99 гривны. Отметим, что стоимость аналогична предельной цене, которую устанавливало правительство с 1 февраля по 31 марта 2021 года.
Делай предоплату, чтобы сэкономить. Поставщик «ВЭК «Паливэнерго» предложил месячный тариф по предоплате. Согласно ему потребители должны платить наперед, чтобы получить газ по значительно более низкой цене. Условие покупки голубого топлива — сделать оплату заявленной на месяц поставки объема газа в течение 2 рабочих дней со дня, когда был заключен договор.
Поэтому украинцы смогут платить 7,99 гривны за кубометр газа, а к примеру, июньское предложение составляет 9,59 гривны.
Облгазы группы РГК. Газсбыти, основанные облгазами группы РГК (работают под брендом «Твой газсбыт»), предлагают тариф «Твой газ Равномерный платеж», как сообщает Газ Правда. Цена этого тарифа не отличается от базового годового предложения и составляет 7,99 гривны за кубометр.
Однако у альтернативного годового предложения совсем другие условия. Поскольку платежи начисляются равномерно в течение 12 месяцев: годовой объем потребления клиента умножается на зафиксированную на год цену и потребитель ежемесячно платит равные части от своего годового объема.
Ниже годового тарифа на газ. Сезонное предложение по тарифу, ниже годового тарифа предлагают два газопоставщика: «Маргаз и «Энерджи Трейд Групп».
Газопоставщик «Маргаз» предлагает покупать газ по 9 гривен в рамках коммерческого летнего предложения. Это ниже годового тарифа на 75 копеек. Тариф действует с 1 числа каждого следующего месяца лета и продлевается автоматически, начиная с июня и до 31 августа 2021 года.
Компания «Энерджи Трейд Групп» (ETG.UA) подготовила сезонное предложение в рамках летнего акционного тарифа, который уже действует с начала июня и будет актуален до 30 сентября 2021 года. Согласно условиям, потребители будут платить 7,90 гривен за кубометр газа.
Отметим, что стоимость сезонного предложения выше июньского тарифа, однако существенно ниже годового. Следовательно, июньское предложение составляет 7,88 гривны за кубометр газа, а годовой тариф — 8,94 гривны за кубометр газа.
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