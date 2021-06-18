Укрэксимбанк выступает основным партнером инфраструктурных проектов в Украине

Государственный Укрэксимбанк сегодня является партнером программы «Велике будівництво». В 2020 году банк предоставил масштабное финансирование «Укравтодору» почти на 20 млрд грн.
«Мы работаем не только с Укравтодором, но и с подрядчиками, выполняющими строительные работы. Мы как раз говорим о полном спектре финансирования, который предоставляется не только как заказчику со стороны государства – «Укравтодору», а всем подрядчикам и субподрядчикам. Таким образом мы финансируем целую отрасль», – рассказал Finance.ua директор департамента корпоративного бизнеса государственного сектора Укрэксимбанка Виталий Погосян.
Банк также финансирует другие значительные объекты транспортной инфраструктуры. Например, строительство трех самолетов на государственном предприятии «Антонов». Общая стоимость проекта составляет примерно 3 млрд грн.
Кроме того Укрэксимбанк выступает партнером в Государственной космической программе. Банк разрабатывает сотрудничество с аэропортами Украины – и с теми, которые строятся, и с теми, которые нуждаются в реконструкции.
Развитие портовой инфраструктуры также приоритетное направление для Укрэксимбанка.
«Мы сегодня говорим, что можем быть надежным финансовым партнером, как в обслуживании действующего операционного бизнеса портов, так и можем вместе сотрудничать по привлечению долгосрочного финансирования. Или можем так же сотрудничать по обновлению их парка техники. Или говорить о привлечении средств в том числе международных финансовых организаций, чтобы предприятия этой транспортной инфраструктуры, морского транспорта имели возможность развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе», – отметил Виталий Погосян.
Партнерами Укрэксимбанка является как малый и средний бизнес, так и крупные промышленные компании. А сотрудничество осуществляется по всем направлениям экономической деятельности.
«Банк – это сегодня инструмент, который может выполнять не только функции связанные с предоставлением финансирования. Мы можем сегодня делать вещи, которые являются уникальными. То есть предоставлять полную экспертизу нашим партнерам, потенциальным партнерам, потенциальным клиентам. Для того, чтобы посмотреть или сделать структурирование сделки так, чтобы и само предприятие, сам бизнес имел четкое понимание, что в проекте все просчитано и он окупаемый», – добавил Виталий Погосян.
Укрэксимбанк осуществляет не только финансирование каждого участника задействованного в проекте, но и осуществляет детальный анализ всей цепочки. Например, для одного участника нужно привлечь кредит на пополнение оборотного капитала, а другому – приобрести качественную новую технику. Поэтому в работе Укрэксимбанка всегда присутствует ориентирование, чтобы клиенты получили добавленную ценность на каждом этапе сотрудничества с банком.
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