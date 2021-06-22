Продажи хромбуков и планшетов в этом году вырастут, но в будущем начнут падать

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по мировому рынку планшетов и портативных компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS. В обеих категориях в текущем году ожидается дальнейший рост.

Аналитики говорят, что в 2020-м спрос на планшеты и хромбуки резко вырос в связи с пандемией, спровоцировавшей стремительное развитие платформ дистанционного обучения и удалённой работы. В такой ситуации пользователям по всему миру потребовалась дополнительная вычислительная техника.

IDC прогнозирует, что в текущем году поставки планшетных компьютеров в мировом масштабе увеличатся на 1,8 %, достигнув 166,5 млн единиц. В 2020-м в данной категории был зафиксирован рост на двузначные числа процентов.

Что касается хромбуков, то их отгрузки, по мнению аналитиков, поднимутся в годовом исчислении на 33,5 % — до 43,4 млн единиц.



Таблица: IDC

Однако, считают специалисты, в дальнейшем рост спроса может остановиться. Дело в том, что по мере ослабления ограничительных мер пользователи начнут тратить средства на путешествия и традиционные развлечения. В итоге, продажи новых компьютерных устройств пойдут на спад.