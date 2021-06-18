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Nissan будет разрабатывать технологии для беспилотных автомобилей вместе с китайским стартапом WeRIde

Nissan будет разрабатывать технологии для беспилотных автомобилей вместе с китайским стартапом WeRIde

Представители китайского стартапа WeRide заявили об укреплении связей с Nissan Motor для разработки и внедрения технологий автономного вождения. Молодая компания, оцениваемая в 3,3 миллиарда долларов, недавно получила инвестиции на сумму $310 миллионов.

WeRide проводит разработки систем помощи водителю четвёртого уровня — такие технологии могут осуществлять беспилотное вождение автомобиля в большинстве случаев без участия человека. Тестирование систем проводится на дорогах Калифорнии, а штаб-квартира компании расположена в китайском Гуанчжоу.

В число инвесторов, пожелавших недавно вложить в стартап WeRide 310 миллионов долларов, входит как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, так и правительственный Китайский фонд структурных реформ.

По словам главного операционного директора Nissan Ашвани Гупты (Ashwani Gupta) «поскольку Китай стоит на передовой, помогая определить будущее транспорта, мы рады партнёрству с WeRide для привлечения ещё более инновационных технологий и сервисов для того, чтобы обогатить жизнь людей в КНР».

Подробности сотрудничества WeRide и Nissan раскрыты пока не были. Однако отметим, что автопроизводители и технологические компании инвестируют миллиарды долларов в системы автономного вождения, рассчитывая стать лидерами на рынке транспорта будущего.

Добавим, что в Гуанчжоу, где в последние недели зарегистрирован рост случаев заражения COVID-19, WeRide и несколько других компаний, включая Pony.ai, организовали доставку необходимых товаров в изолированные районы, используя беспилотные автомобили.

По материалам 3dnews.ru
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