По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,577 млн грн и 45,389 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 32), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,25-27,26 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 45,966 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,2600 – 3 000
27,2500 – 57 775
27,2300 – 111 111
27,2300 – 50 000
27,2300 – 50 000
27,2300 – 40 000
27,2300 – 111 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2500 – 120 000
27,2500 – 30 000
27,2500 – 20 000
27,2500 – 33 333
27,2500 – 5 000
27,2500 – 5 000
27,2500 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2679 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2186 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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