Moody's предсказало падение фондового рынка США на 20%

Фондовый рынок США может потерять до 20% стоимости. Причина в том, что Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение сократить поддержку экономики.

Об этом заявил главный экономист агентства Moody’s Analytics Марк Занди телеканалу CNBC.

По словам Занди, акции на фондовом рынке США упадут на 10-20%. Из-за резкого роста цен весной 2020 года позиции держателей акций (инвесторов) стали уязвимыми. Поэтому, как только ФРС начнет притормаживать американскую экономику, на фондовом рынке начнутся проблемы.

Издание Markets Insider отметило, что заявления Занди прозвучали на фоне масштабной распродажи на фондовом рынке США 18 июня, которая максимально обвалила индекс Доу-Джонса с октября 2020 года. Ситуацию усугубили комментарии главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда телеканалу CNBC о том, что вполне вероятно повышение учетной ставки из-за инфляции.

Занди предположил, что из-за таких действий ФРС коррекция уже могла начаться. Повышение процентных ставок сделает прибыль по акциям менее привлекательной, поскольку высокие ставки снижают стоимость будущих доходов компаний.

Напомним, незадолго до этого известный инвестор Майкл Бьюрри заявил, что опасается за рынок, поскольку на нем вырос «большой спекулятивный пузырь». Он с 2019 года предупреждал, что бесконтрольные инвестиции в индексные фонды лишь раздувают цены на облигации и акции аналогично 2008 году, когда произошел масштабный экономический кризис.