Какие дороги ремонтируют в столице

В Киеве продолжается ремонт на 40 дорогах и путепроводах.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация «Киевавтодор» на странице в Facebook.

«В Киеве продолжаются ремонты на 40 дорогах и путепроводах», — сказано в сообщении.

Среди новых объектов – средний ремонт путепровода на Севастопольской площади. «После демонтажа старого покрытия устраивали новую гидроизоляцию и асфальтобетон», — заявили в Киевавтодоре.

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На просп. Маяковского снято старое покрытие еще на одном участке. Сейчас идет подготовка к устройству нового верхнего слоя асфальтобетона.

На Новоконстантиновском путепроводе смонтирован новый армированный каркас и выполнили его бетонирование.

«А на ул. Борщаговской в течение выходных устраивали нижние слои покрытия на части в направлении ул. Жилянской неподалеку от просп. Воздухофлотского. Продолжаются капитальные ремонты ул. Льва Толстого, Окружной дороги, просп. Степана Бандеры, ул. Милославской», — добавили в корпорации.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.