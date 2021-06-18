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ГФС провела обыски в «Киевпастрансе» из-за уклонения от уплаты налогов

ГФС провела обыски в «Киевпастрансе» из-за уклонения от уплаты налогов

Государственная фискальная служба провела обыски в КП «Киевпастранс» по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств.

«Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили служебных лиц одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением», — говорится в сообщении.

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Что обнаружила ГФС? Правоохранители установили, что служебные лица КП «Киевпастранс», действуя по предварительному сговору со служебными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия «Киевпастранс» — «Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры» и другими субъектами хозяйственной деятельности (СХД), в частности с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 миллионов гривен, значительная часть которых была присвоена.

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Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты «рисковых» СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

По результатам обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП «Киевпастранс» и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам Finance.UA
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