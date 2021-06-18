«Газпром» выкупил дополнительные мощности на прокачку газа через Украину

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» на аукционе по распределению месячных мощностей для транзита газа через территорию Украины на июль приобрела объем 15 млн кубометров в день.
«Оператор ГТС Украины» предлагал на аукционе 15 млн кубометров в день дополнительных мощностей на гарантированной основе — об этом свидетельствуют результаты аукциона на платформе RBP, передает ExPro.
Итак, «Газпром», как и в мае, и в июне, выкупил все предложенные мощности. Если сравнить с мартом и апрелем, объемы забронированных мощностей выросли на 0,8 млн куб. м.
В итоге вместе с мощностями по действующему контракту (109,6 млн куб. м в сутки) максимальный суточный объем транзита российского газа через Украину в июле составит 124,6 млн кубометров.
«Газпром» почти все объемы планирует пустить в действие в словацком направлении Ужгород — Вельке Капушаны. На июль компания дополнительно забронировала в этой точке 14,7 млн кубометров мощностей в сутки, как в мае и июне.
Кроме того, ОГТСУ объявил дополнительный аукцион по продаже прерывистых мощностей для транзита природного газа через Украину, который состоится 29 июня. Украинский оператор предлагает 63,7 млн кубометров в день на июль на границе с РФ.
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