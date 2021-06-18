Покупка земли: НБУ не будет выдвигать дополнительных требований к оценке заемщиков

С открытием рынка земли в Национальном банке обещают не выдвигать дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщиков, планирующих взять кредит на покупку земли, или под ее залог.
Об этом во время пресс-брифинга в Национальном банке заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
«На первом этапе, когда рынок земли открывается только для физических лиц и с ограничением в размерах участков для покупки, мы не ожидаем, что объем кредитов на приобретение земли будет расти быстрыми темпами. Вместе с тем для банков кредитование под залог земли в любом случае является менее рисковым, поэтому эти кредиты будут привлекательными для банков», — отметила Рожкова.
По ее словам, банки готовы работать с «земельными» кредитами.
«У нас нет каких-то дополнительных требований к оценке качества заемщиков и кредитного риска, кроме тех, которые имеются в правилах. Предполагаем, что некоторое время понадобится и заемщикам, и банкам на то, чтобы определиться с рыночной ценой такого залога», — говорит Екатерина Рожкова.
По данным НБУ, во время кризиса банки на время сделали паузу в кредитовании, но с третьего квартала прошлого года восстановили динамику.
Общие темпы прироста кредитного портфеля для физических лиц составляют 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, стремительными темпами восстанавливается ипотека, прирост которой достиг 27%. В то же время соотношение объемов ипотеки к ВВП составляет менее 1%. Это свидетельствует о том, что потенциал рынка очень высок.
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