Покупка земли: НБУ не будет выдвигать дополнительных требований к оценке заемщиков

С открытием рынка земли в Национальном банке обещают не выдвигать дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщиков, планирующих взять кредит на покупку земли, или под ее залог.

Об этом во время пресс-брифинга в Национальном банке заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«На первом этапе, когда рынок земли открывается только для физических лиц и с ограничением в размерах участков для покупки, мы не ожидаем, что объем кредитов на приобретение земли будет расти быстрыми темпами. Вместе с тем для банков кредитование под залог земли в любом случае является менее рисковым, поэтому эти кредиты будут привлекательными для банков», — отметила Рожкова.

По ее словам, банки готовы работать с «земельными» кредитами.

«У нас нет каких-то дополнительных требований к оценке качества заемщиков и кредитного риска, кроме тех, которые имеются в правилах. Предполагаем, что некоторое время понадобится и заемщикам, и банкам на то, чтобы определиться с рыночной ценой такого залога», — говорит Екатерина Рожкова.

По данным НБУ, во время кризиса банки на время сделали паузу в кредитовании, но с третьего квартала прошлого года восстановили динамику.

Общие темпы прироста кредитного портфеля для физических лиц составляют 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, стремительными темпами восстанавливается ипотека, прирост которой достиг 27%. В то же время соотношение объемов ипотеки к ВВП составляет менее 1%. Это свидетельствует о том, что потенциал рынка очень высок.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли.

Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

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