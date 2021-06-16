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Межбанк: что будет сегодня диктовать тренд на рынке

Межбанк: что будет сегодня диктовать тренд на рынке

Среда на валютном рынке пройдет очень динамично.

С одной стороны, пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Продано бумаг в эквиваленте на 11,383 млрд гривен, в том числе на $111,9 млн. Но сегодняшним днем пройдет и погашение Минфином процентов по 4 выпускам гривневых облигаций. Такие объемы расчетов инвесторов (местных клиентов и нерезидентов) повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков.

С другой стороны, вчера украинскими банками была зачислена валютная выручка клиентам сразу за прошлую пятницу и за выходной в Украине понедельник. Сегодня часть этих средств выйдет на межбанк, что добавит предложения валюты на торгах.

Но самое интересное сегодня будет зависеть от поведения крупных игроков и спекулянтов и реакции на происходящее со стороны Нацбанка. После вчерашнего спекулятивного “разогрева” курса до уровней в 27,40 гривен – лишь выход НБУ к концу обеда с продажей доллара по 27,41 быстро привел всех в чувства и даже откатил котировки к 27,32/27,34 к концу сессии. Но попытки “качнуть” курс продолжатся и сегодня и от реакции на подобное со стороны регулятора будет зависеть и окончательный тренд по курсу в течение дня. По факту, именно от поведения Нацбанка и будет зависеть ситуация на межбанке в среду.

По нашим прогнозам, статистика торгов во вторник будет в пределах $120-135 млн при совершении от 410 до 500 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, 23 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,18 – 27,42 грн, евро — коридор 32,30- 32,70 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,26 / 27,28
евро – 32,54 / 32,56

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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