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В США популярные подержанные авто начали стоить больше, чем новые

В США популярные подержанные авто начали стоить больше, чем новые

В США подержанные машины моделей, которые пользуются значительным спросом, из-за пандемии начали стоить на несколько тысяч долларов больше своих изначальных цен.

Об этом сообщает AP.

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Так, в прошлом году автопроизводители должны были закрыть заводы на карантин, что сократило производство. В то же время спрос на ноутбуки, телефоны и другую бытовую технику спровоцировал переход производителей компьютерных чипов на производство полупроводников для этих товаров. Это вызвало дефицит микросхем в автоиндустрии.

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Отсутствие новых транспортных средств и более высокие цены привели к тому, что на рынок подержанных автомобилей пришло больше людей, поэтому спрос там тоже высокий.

Например, модель Toyota Tacoma SR 2019 года, заводская цена которой составляла около 29 000 долларов. Дилеры переплачивают почти тысячу долларов, чтобы приобрести подержанную машину, и затем перепродать ее конечному потребителю за 33 тысячи долларов.

Отмечается, что в течение года цены на транспортные средства выросли на около 30%, в результате чего и возникает «надбавка» за подержанные авто. Кроме того, такое повышение цен составляло треть уровня инфляции в США за прошлый месяц. Средняя цена авто в июне составляет 26,457 тысячи долларов.

В то же время, говорят аналитики, есть признаки замедления роста цен на авто. Сейчас недельный прирост цен — самый низкий за 17 недель.

По материалам Економічна Правда
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