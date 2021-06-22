Starlink сможет покрыть весь мир спутниковым интернетом уже в сентябре 2021

Как сообщает Reuters, Starlink, спутниковое интернет-подразделение компании SpaceX Илона Маска, ожидает, что сможет обеспечить покрытие всей земли спутниковым интернетом примерно к сентябрю 2021 года.
После выхода всех необходимых спутников на нужные орбиты компания начнет переговоры об получении разрешений для вещания. Но такие разрешения придется получать в каждой стране отдельно, и этот процесс может затянуться.
Для полноценной работы спутникового интернета Starlink планирует развернуть на околоземной орбите 12 000 спутников, что обойдется примерно в $ 10 млрд. Но на данный момент запущено только 1800 спутников, и система работает в тестовом режиме.
«Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват. Это должно произойти примерно в сентябре», — президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл.
После того как эти спутники начнут работу в штатном режиме, компания займется получением разрешений на предоставление услуг в разных странах.
Для запуска Starlink Маску придется получать разрешение в каждой стране отдельно, ведь общемировой или хотя бы общеевропейской регулировки космического интернета пока нет.
В ноябре 2020 года Маск заявил, что тестирование интернета Starlink в Европе начнется в феврале-марте 2021 года. Но пока что Starlink работает только в 11 странах, включая США, Канаду и Австралию.
При этом скорость закачки составляет около 135 Мбит/с, скорость выгрузки — 25 Мбит/с, а качество сигнала достаточно нестабильно. Чем больше спутников компания выведет — тем лучше и стабильнее будет сигнал.
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